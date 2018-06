Vandali con il punteruolo al porto di Numana Danneggiato un gommone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NUMANA - Atti vandalici al porto di Numana, indagano i carabinieri. Preso di mira un gommone che era in banchina in attesa di essere messo in mare. I vandali lo hanno bucato con un punteruolo provocando consistenti danni. I proprietari hanno presentato una denuncia contro ignoti ai carabinieri che hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza del Circolo nautico per dare impulso alle indagini e individuare i responsabili del gesto che ha suscitato preoccupazione a Numana.