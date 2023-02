TRECASTELLI - Dopo aver prosciugato il “laghetto effimero” in via Santissima Trinità, proseguono le operazioni di svuotamento nei “laghetti del generale” sulla stessa via a Passo Ripe di Trecastelli, dove fu ritrovato il corpo del piccolo Mattia Luconi. E’ qui che si cercano i resti di Brunella Chiù, la 56enne di Barbara che risulta ancora dispersa a cinque mesi dall’alluvione.

Una task force formata da vigili del fuoco, Arpam, genio civile, carabinieri e protezione civile sta lavorando senza sosta. «Stiamo cercando di raccogliere elementi per poter recuperare l’ultima persona, che risulta tuttora dispersa – le parole del prefetto Darco Pellos - e, ancora una volta, c’è l’impegno delle forze dello Stato insieme a quelle della Regione e della Provincia. Cercheranno di perseguire questo doveroso risultato nei confronti di una persona che è rimasta vittima di questa tremenda alluvione».

Nei giorni scorsi la prefettura ha stanziato nuove risorse per effettuare queste operazioni per dare una degna sepoltura alla mamma di Simone Bartolucci, travolta dalla piena insieme alla sorella Noemi, il cui corpo era stato ritrovato. Un laghetto è stato svuotato ma senza riscontri e sono in corso le operazioni negli altri due. Nulla verrà lasciato intentato nella convinzione che il corpo della donna possa trovarsi proprio in quella zona, dove la furia dell’acqua aveva trascinato Mattia Luconi, di appena 8 anni.