SAN LORENZO IN CAMPO - Rubato un vaso con una pianta di aloe alla mamma di Mattia Luconi, il bimbo di otto anni rimasto vittima dell’alluvione. E’ stata proprio lei a riferirlo ieri con un post su Facebook.

«Complimenti a chi ha avuto la miserevole idea di rubare il vaso di aloe da questa colonnina – ha scritto Silvia Mereu mettendo anche una foto della colonna rimasta vuota - non valeva chissà che ma, considerate le vicissitudini, aveva un grande valore affettivo». Nulla in confronto all’immenso dolore che la donna ha dovuto affrontare, perdendo il figlio, ma era un ricordo.

Non era un gesto mirato

E’ accaduto fuori dalla casa di San Lorenzo in Campo e non si è trattato di un gesto mirato perché, stando a quanto riferiscono i residenti, sono state rubate altre piante la notte tra domenica e lunedì e addirittura una panchina. C’è chi si offerto di regalarle una pianta nuova perché poi, tra le poche persone senza cuore e rispetto che compiono gesto simili, ce ne sono molte di più che hanno grande generosità e sensibilità. Ci sono però oggetti, seppure di scarso valore economico, che per chi li possiede sono insostituibili, richiamando ricordi che non possono essere rievocati da altri seppure di identiche fattezze. Quella pianta, sottratta la notte scorsa, per la mamma di Mattia era proprio uno di quelli.