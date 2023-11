Tentato assalto ai sostenitori del Perugia prima della partita: arrivano nove Daspo per i tifosi dell'Ancona

ANCONA In seguito all'operazione di prevenzione e ordine pubblico messa a segno dalla Questura di Ancona, prima della partita di campionato Ancona-Perugia (disputata al Del Conero domenica 5 novembre e terminata 2-1 in favore dei padroni di casa), sono stati emessi nove provvedimenti di Daspo di durata da 2 a 8 anni a carico di tifosi anconetani di età compresa tra i 20 e 35 anni.

I provvedimenti

Tutti sono ritenuti colpevoli, si legge nella nota emessa dalla Questura, "di condotte pericolose per l’ordine e la sicurezza pubblica.

In particolare, durante le fasi di afflusso delle tifoserie, un gruppo di tifosi locali si era radunato nei pressi del centro commerciale Lidl di via Achille Grandi, in attesa della tifoseria ospite, che sarebbe transitata poco dopo. Privati cittadini, abitanti nelle vicinanze, segnalavano al numero unico di emergenza 112, la presenza del nutrito gruppo di tifosi con abbigliamento scuro, di cui molti di loro con volto travisato". Sul posto sono stati trovati bastoni, passamontagna e fumogeni.