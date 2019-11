Stravolti dall'alcol due inglesi di 55 e 60 anni chiedono aiuto alla polizia

ANCONA - Notte molto movimentata per due cittadini inglesi di 55 e 60 che avevano esagerato con l'alcol. Entrambi stravolti non ricordavano più nulla e hanno così fatto ricorso ai carabinieri per chidere dove fossero e chi potesse aiutarli. E' così intervenuto il Radiomobile ed anche la Croce Gialla con i due che hanno rifiutato il trasporto in ospedale cercando spiegazioni per poter raggiungere l'albergo. Non ricordavano nè il nome e neppure dove fosse ubicato, poi dopo un lungo e faticoso dialogo è emerso che era in zona porto.

Fabriano, sballati alla guida: in tre nei guai al posto di blocco dei carabinieri

Beve troppo, cade a terra e batte la testa: donna portata in ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA