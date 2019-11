Tasso alcolemico sei volte superiore al consentito: patente sospesa e maxi multa

FABRIANO - Ubriaco al volante. L’automobilista che ha provocato, il 31 ottobre, il frontale in viale Stelluti Scala di Fabriano è risultato positivo all’alcol test. L’incidente si è verificato in prossimità della stazione. Disposto il ritiro della patente con sospensione da uno a due anni. Il conducente che proveniva da Piazzale XX Settembre, romeno residente in città, ha invaso la corsia opposta andando ad urtare frontalmente un altro veicolo che procedeva normalmente nell’altra carreggiata. La polizia locale, guidata dal dirigente Aldo Strippoli, dopo aver garantito ai conducenti, entrambi feriti in modo non grave, le cure del caso con il personale 118, ha effettuato gli accertamenti di legge e tramite gli esami ematici è risultato che l’automobilista che ha provocato l’incidente aveva un tasso alcolemico 6 volte superiore a quello massimo consentito, 3 grammi su litro.

Gli agenti hanno già proceduto al ritiro della patente: il responsabile andrà incontro alla sospensione della patente da 1 a 2 anni con sottrazione di 10 punti oltre alla sanzione pecuniaria. «Ricordiamo – ribadisce il dirigente della polizia locale di Fabriano -, che la guida sotto l’effetto dell’alcol compromette le capacità di vigilanza e rappresenta uno dei maggiori fattori di rischio nel provocare incidenti stradali».

