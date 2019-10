Fabriano, sballati alla guida: in tre nei guai al posto di blocco dei carabinieri

FABRIANO - I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Fabriano hanno sanzionato una 40 enne del luogo che, controllata a bordo della propria autovettura nel primo pomeriggio di sabato nella zona del campo sportivo di Fabriano, è risultata avere un tasso alcolemico di 0.66 G/L. L’infrazione ha comportato il ritiro della patente di guida. Ben più grave il comportamento di uno straniero sorpreso, nella nottata di domenica nella zona periferica di Fabriano, con un tasso alcolemico di oltre 2,0 G/L. Per l’uomo è scattata una denuncia penale con conseguente ritiro della patente e sequestro del veicolo.

Troppi ubriachi alla guida in strada Altri dieci fermati in una settimana

Sempre per quanto riguarda il controllo dell’abuso di sostanze, in questo caso stupefacenti, sono stati controllati nel pomeriggio di sabato nella periferia di Fabriano una coppia di ragazzi sorpresi con due dosi di marijuana, comportamento che ha portato al ritiro della patente del conducente del mezzo controllato. La lotta all’abuso di alcol e droga, specie da parte di chi si mette alla guida, continua senza soste. I controlli vengono intensificati soprattutto nei fine settimana, quando in strada circola un numero maggiore di auto e il rischio di incidenti aumenta.

