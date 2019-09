Beve troppo, cade a terra e batte la testa donna portata in ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Momenti di paura quelli vissuuti ieri sera intorno alle 23,30 in via Esino vicino al campo sportivo di Torrette con alcuni passanti che hanno visto una donna sui 40 anni stesa a terra e subito lanciato l'allarme con qualche contusione alla testa dovuta alla caduta a causa di un abuso etilico. Sul posto immediato l'intervento dell'automedica e della Croce Gialla con la donna portata all'ospedale di Torrette per tuitte le verifiche sul trauma cranico.