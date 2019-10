Spaccio di droga, violenza sessuale ​e atti persecutori arrestato un 33enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Nel pomeriggio di ieri i poliziotti della squadra Mobile di Ancona, coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, hanno arrestato un 33enne di origini napoletane responsabile di cessione di stupefacenti aggravata, violenza sessuale aggravata in diversi episodi e atti persecutori nei confronti di una ragazza italiana ed anche nei confronti dei familiari di questa.In uno degli episodi accertati l’uomo aveva minacciato di morte i familiari della vittima e per questo, i poliziotti della Squadra Mobile a seguito di una perquisizione, gli trovavano in casa una pistola ad aria compressa priva di tappo rosso che veniva sequestrata e messa disposizione dell’Autorità Giudiziaria per gli accertamenti balistici del caso.L’attività investigativa della Polizia, iniziava l’estate scorso con l’intervento di una volante, a seguito di un alterco tra l’indagato e i familiari della vittima che si opponevano a che l’uomo entrasse in contatto con la loro congiunta.Il quadro indiziario puntualmente ricostruito dalla Polizia sotto il coordinamento della Procura di Ancona, permetteva al GIP di Ancona di applicare nei confronti dell’indagato, il provvedimento cautelare degli arresti domiciliari.Ieri pomeriggio, dopo il rintraccio da parte dei poliziotti, l'uomo è stato collocato agli arresti domiciliari nella sua abitazione di residenza, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria procedente.