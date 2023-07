Trentenne accusa un malore mentre prende il sole sulla spiaggia di San Michele

SIROLO – Si è sentito male mentre prendeva il sole: momenti di paura per un turista di trent'anni che stava trascorrendo la mattinata sulla spiaggia di San Michele. Per il giovane, cardiopatico, sono subito scattati i soccorsi.

L'allarme è stato lanciato alle 11,30 e pochi minuti dopo a Sirolo è arrivata l'idroambulanza della Croce Rossa di Ancona con il suo personale specializzato Opsa (operatori polivalenti di salvataggio in acqua). Il trentenne è stato caricato a bordo dell'imbarcazione ed è stato trasportato al porto di Numana, dove ad attenderlo c'era un equipaggio della Croce Azzurra di Sirolo: da lì è stato portato in ambulanza al pronto soccorso di Osimo per tutti gli accertamenti del caso, con un codice di media gravità.