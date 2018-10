Schianto tra quattro auto in piena notte: un ferito in gravi condizioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SIROLO - Paura in piena notte a Sirolo: i vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 2 in via La Forma per un incidente stradale. Quattro le auto coinvolte di cui una parzialmente ribaltata. La squadra dei vigili del fuoco sul posto ha collaborato con il personale sanitario per estrarre dall'auto il conducente dell'auto in gravi condizioni semi ribaltata e messo in sicurezza i veicoli coinvolti.