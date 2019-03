Rompono il vetro e in pochi minuti rubano 400 paia di occhiali

di Stefano Rispoli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SIROLO - In meno di tre minuti hanno portato via 400 paia di occhiali. E per fortuna che è scattato subito il nebbiogeno: sarebbe bastato poco tempo in più ai ladri per svaligiare l’intero magazzino. Colpo grosso all’Adriatica Outlet, showroom di 400 mq al Coppo di Sirolo. I malviventi sono scappati con borsoni pieni di occhiali firmati per alcune decine di migliaia di euro. L’intero blitz è stato ripreso dalle telecamere dello spaccio aziendale di viale Pertini, almeno fino a quando il fumo dell’antifurto non ha invaso il locale, oscurando le immagini e costringendo la banda a scappare. Era composta da tre uomini.