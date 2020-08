Non uccidete Cassiopea: è una medusa utile al mare. Non pizzica e spesso viene tirata a riva dove muore

SIROLO - Non uccidete Cassiopea, la medusa che in questo scorcio di stagione popola il nostro mare. Non è una specie urticante, anche se sono molti che non gradiscono fare il bagno con una medusa del genere nelle vicinanze. Diverse associazioni hanno fatto proprio l’appello per evitare però che la medusa Cassiopea possa diventare un gioco per i bambini in spiaggia: non è raro vederne alcuni che le prendono, le buttano a riva, talora le finiscono a sassate. Non è un gioco anche perché il maltrattamento di animali può essere sanzionato.

LEGGI ANCHE:

Un gallo lo morde ad un piede, 50enne si fa portare in ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA