Tragico scontro tra un'auto e una motocicletta: c'è un morto. Strada chiusa, traffico in tilt

ACQUSANTA TERME - Ancora un incidente mortale sulle strade della nostra regione. La statale 4 "Via Salaria" è provvisoriamente chiusa al traffico – in entrambe le direzioni - al km 157,400, in località Acquasanta Terme, in provincia di Ascoli Piceno, a seguito di un incidente. Il sinistro, sulle cui cause sono in corso accertamenti, ha coinvolto un veicolo ed una moto. Nell’impatto, una persona ha perso la vita. Sul posto sono intervenute le squadre Anas, il personale del 118 ed i Carabinieri per la gestione del traffico e per ripristinare la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile.

Ultimo aggiornamento: 19:22

