SIROLO - Stava nei pressi al centro pastorale San Nicola, in via del Gelso a Sirolo, quando si è sentito pungere da un insetto. Un dolore forte e continuo che l’ha spinto a tornarsene subito a casa, nelle vicinanze, per chiedere aiuto. E’ scattato così l’allarme ieri mattina verso le 11,30 a Borgo San Lorenzo con una catena dei soccorsi che per fortuna ha funzionato nell’emergenza salvando un ragazzo di 15 anni andato in choc anafilattico dopo la puntura di un calabrone. Il ragazzino è stato trasferito in codice rosso a Torrette con l’eliambulanza.

APPROFONDIMENTI INTERVENTO DA FANTASCIENZA Ancona, operata da sveglia per rimuovere il tumore al cervello: la mamma resta col figlio neonato accanto

La paura

Ora è ricoverato sotto osservazione e non sarebbe in pericolo di vita, ma si sono vissuti attimi di grande apprensione e il rischio di un arresto cardiaco. Il 15enne era al centro pastorale, tra l’altro ad appena un centinaio di metri dalla Croce Azzurra di Sirolo. Quando ha sentito il dolore per la puntura, con ogni probabilità di un calabrone, è tornato a casa. Dunque, non sarebbe andato subito in choc anafilattico. Visto arrivare dolorante, un famigliare ha pensato di accompagnarlo in ospedale ma nel giro di pochi istanti la situazione è precipitata. Il 15enne è stato colto anche dal panico per le conseguenze di quella puntura e così per velocizzare i soccorsi il famigliare ha deciso di portarlo nella vicina centrale della Croce Azzurra di Sirolo. L’equipe di 118 era però fuori per un altro intervento e così è stata fatta intervenire l’ambulanza della Croce Bianca di Numana e i sanitari arrivati con l’automedica dall’ospedale di Osimo.

I soccorsi

Il 15enne arrivato ancora cosciente ma spaventatissimo alla Croce Azzurra di Sirolo è stato stabilizzato sul posto ma visto che continuava a peggiorare, ed era ormai semi incosciente, il medico di 118 ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso per ridurre i tempi di trasferimento a Torrette. Il tutto in circa 15-20 minuti. Un lasso di tempo piuttosto esteso per un classico choc anafilattico, che si manifesta invece in massimo 3-4 minuti. Per fortuna in riviera del Conero sono due le Potes tra Sirolo e Numana. Val la pena ricordare che d’inverno la Guardia medica è presente a Sirolo solo dalle 20 alle 8, in turno notturno da 8 ore ma in alternanza per 15 giorni con Camerano. D’estate invece i turni raddoppiano e di giorno la Guardia medica è presente sia a Sirolo che a Numana dalle 8 alle 20, notturna a Camerano.