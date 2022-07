L'imprenditore vinicolo friulano Stefano Bergomas muore dopo 12 giorni di agonia: lo aveva punto un calabrone

Stefano “Villy” Bergomas, 53 anni, titolare di un noto agriturismo a Mariano del Friuli ed imprenditore vinicolo è morto dopo essere stato punto da un calabrone. L'uomo non è riuscito a raggiungere il kit salvavita in tempo. Domenica 17 luglio l'incidente alla fine di una giornata di lavoro: dopo 12 giorni d'agonia in ospedale la triste notizia.

Coma

Era in coma appunto da domenica 17 nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Giovanni di Dio di Gorizia, vittima dello choc anafilattico provocato dalla puntura. L’imprenditore non ha mai ripreso conoscenza. Bergomas - sapendo di essere allergico - ha cercato il kit di cui era dotato per fare l’iniezione che avrebbe contrastato gli effetti della puntura. Proprio per questo aveva sempre a portata di mano la valigetta. Purtroppo non ha avuto il tempo di utilizzare la siringa: all’improvviso ha perso i sensi perché la reazione allergica è stata molto violenta.

Quando i familiari si sono accorti hanno chiamato immediatamente il 118, ma prima dell’arrivo dei medici l’uomo aveva già subito danni irreversibili.