Incassa mille euro di anticipo per ristrutturare casa ma poi scompare: preso truffatore

FABRIANO - Quel professionista, con il quale non aveva parlato personalmente, faccia a faccia, ma solo online, non era il titolare della ditta a cui avrebbe voluto affidare l’incarico di ristrutturazione della propria casa. Era un truffatore.

Pesaro, lavoro in nero e irregolarità nel cantiere: cinque denunce e sanzioni per oltre 30mila euro

I carabinieri della Stazione di Serra San Quirico hanno denunciato un 30enne, residente fuori regione, per truffa. Quest’ultimo ha incassato mille euro di anticipo per alcuni lavori di ristrutturazione di una casa di proprietà di una 40enne di Serra San Quirico, dileguandosi nel nulla e non rispondendo più alle conversazioni via computer. Le indagini dei carabinieri della Stazione locale hanno permesso di individuare il truffatore e di denunciarlo.