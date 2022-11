​Pesaro, lavoro in nero e irregolarità nel cantiere: cinque denunce e sanzioni per oltre 30mila euro

PESARO- Un'importante operazione di vigilanza in tema di appalti di opere pubbliche è stata conclusa dai carabinieri di Pesaro in seguito ad un controllo effettuato nel cantiere dove erano in corso le operazioni per la realizzazione del "Servizio di Energia Plus" negli edifici scolastici "La Grande Quercia" e "Don Bosco"

Le conclusioni dell'indagine

Sono stati denunciati cinque imprenditori per presunte mancanze di autorizzazioni da parte delle autorità competenti. Non solo, i militari avrebbero riscontrato anche diversi illeciti per quel che concerne la manodopera con tanto di individuazione di due lavoratori "in nero" non regolarizzati. Per le varie irregolarità riscontrate sono state comminate sanzioni per 35mila euro.