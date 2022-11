​Ancona, due interventi del 118 nella notte: paura per un uomo e una donna

ANCONA- E' stato un venerdì di interventi per il 118 di Ancona che, in tarda serata e nelle primissime ore del mattino, ha prestato soccorso ad una donna di 50 anni e ad un uomo di 70 anni in due situazioni ben distinte.

Le dinamiche

In tarda serata, l'intervento ha riguardato l'uomo in via Cristoforo Colombo. Questi, visibilmente ubriaco, aveva perso conoscenza stendendosi sul marciapiede. E' stato portato in ospedale per accertamenti. Alle 2 di notte, invece, la donna è stata soccorsa in stazione per un malore a bordo del treno diretto in Puglia. Il personale di Trenitalia ha fornito la prima assistenza poi i sanitari hanno effettuato il trasporto a Torrette con un codice di media gravità.