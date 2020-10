Parte un colpo dal fucile durante la battuta: braccio straziato, grave un cacciatore

SERRA SAN QUIRICO - Si è presentato nella sede della Croce Verde di Serra San Quirico con un braccio spappolato a causa di un colpo di fucile partito in modo accidentale durante una battuta di caccia.

LEGGI ANCHE:

Dipendente positivo al coronavirus, chiude il Comune. Cinquanta studenti contagiati, didattica a distanza in 3 licei

Giro di vite coronavirus. Dal coprifuoco all’esercito, dai bar ai treni: ecco i divieti più estremi per fermare il Covid-19

Il fatto è accaduto ieri pomeriggio attorno alle 17 ed ha visto come protagonista un uomo di 60anni che si è presentato ai volontari della Croce Verde con una emorragia in corso a seguito di un colpo di fucile



Vista la gravità della situazione il personale della Croce Verde si è messo in contatto con la centrale operativa del 118. Sul posto è intervenuta l’automedica oltre all’elisoccorso che ha poi provveduto al trasporto dell’uomo in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette. Determinante il primo intervento di soccorso portato avanti dai volontari della Croce Verde di Serrra San Quirico che con grande professionalità sono riusciti a tamponare l’emorragia. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri a cui spetterà l’incarico di ricostruire quanto accaduto durante la battuta di caccia e capire come sia partito questo colpo di fucile. Secondo le prime ricostruzioni, il colpo di fucile sarebbe partito dall’arma dello stesso cacciatore. Le condizioni di salute dell’uomo vengono definite gravi soprattutto per la quantità di sangue che ha perso anche se non sembrerebbe in pericolo di vita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA