Giro di vite coronavirus. Dal coprifuoco all’esercito, dai bar ai treni: ecco i divieti più estremi per fermare il Covid-19

Dal coprifuoco con locali chiusi alle 23 (se non dalle 22), all'invio dell'esercito nelle città per controllare che si rispettino i divieti, fino all'ipotesi di utilizzare mini-lockdown nelle zone dove il Coronavirus moltiplica i contagi alla velocità della luce. Misure estreme al vaglio in queste ore del Governo, deciso ad estendere lo stato di emergenza fino al prossimo 31 gennaio 2012 ma anche a dare un'ulteriore stretta alla vita quotidiana con il prossimo Dpcm che il ministro alla Salute, Speranza anticiperà martedì in Parlamento.Tuttavia qualcosa è filtrato e dalla rigidità dei divieti pronti ad entrare in vigore si comprende che la seconda ondata di contagi preoccupa - e non poco - il Governo. Ma se - come spiega il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia - le regole universali rimangono tre: mascherina, distanziamento e igiene, si sta invece ragionando sul limitare i contatti tra le persone in maniera tale che il virus possa girare il meno rapidamente possibile.E questo, per esempio, riducendo la capienza dei mezzi di trasporto pubblico che potrebbe essere dell'80% rispetto al numero dei posti a sedere. Nei negozi - anche se già c'è chi continua ad applicare questa regola - gli ingressi potrebbero essere nuovamente contingentati, attraverso l'impiego di security in grado di scaglionare al meglio la presenza dei clienti. Nel nuovo Dpcm - che contiene la proroga dello stato di emergenza - verranno prorogate alcune misure attuali, come la limitazione delle presenze ad eventi in luoghi aperti o chiusi: 1000 nel primo caso, 200 nel secondo. E questo varrà per le manifestazioni sportive ma non solo: il limite delle 200 persone non va superato al chiuso, neppure in caso di matrimoni o feste private.E siccome il virus comincia a diffondersi in Italia al ritmo dei numeri della fase di aprile, il Viminale si è detto pronto a fornire un ulteriore supporto, con attività straordinarie e - se serve - l'ausilio dell' esercito per controllare le zone più a rischio intervenendo laddove le misure di prevenzione non vengano adottate secondo le regole imposte. Sarebbero anche previste sanzioni salate: da 500 a 3mila euro. Il Governo inoltre sta pensando - come ha fatto la Regione Marche ieri - di applicare in tutta Italia l'obbligo delle mascherine anche all'aperto, dove non sia possibile mantenere il distanziamento sociale. Un'altra novità - come chiesto dal vice ministro alla Salute Pierpaolo Sileri - potrebbe essere il dimezzamento dei giorni previsti per la quarantena: da 14 a 7. Provvedimenti che - secondo il monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità - si annunciano alla luce di un maggiore carico sui servizi sanitari dovuto al progressivo peggioramento della situazione nelle ultime nove settimane.Ma la misura che più farà discutere è l'ipotesi estrema di anticipare la chiusura di tutti i locali alle 23: una sorta di coprifuoco per dare un taglio alla movida, veicolo di contagio che più preoccupa il Governo. Il premier Conte firmerà il nuovo Dpcm mercoledì prossimo e il confronto non è ancora terminato, mentre si guarda all'aumento dei casi che - anche nelle Marche - è praticamente quotidiano.