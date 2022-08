Il rimorchio dell'autoarticolato si sgancia e resta in mezzo alla strada

SENIGALLIA - Il rimorchio dell'autoarticolato si sgancia dalla motrice e rimane in mezzo alla strada: per rimuoverlo serve l'intervento dei Vigili del fuoco.

Occupazioni abusive e blitz dei ladri, i residenti: «Le case disabitate vanno murate»

I pompieri sono intervenuti alle ore 06.30 circa lungo la Strada della Bruciata nel Comune di Senigallia per sollevare il rimorchio di un autoarticolato che durante la marcia si e sganciato dalla motrice occupando la sede stradale. La squadra di Senigallia, con il supporto dell’autogru proveniente dalla Centrale di Ancona, ha provveduto a riposizionare il rimorchio sulla motrice in modo tale che l’autoarticolato potesse proseguire la sua marcia normalmente. Non si segnalano persone coinvolte.