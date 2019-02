Autoarticolato carico di concime resta in bilico con le ruote nel fossato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALCONARE – Autoarticolato carico di concime in difficoltà resta in bilico sul fossato a fianco della strada: serve l’aiuto dei vigili del fuoco.Intorno alle ore 8,30, i vigili del fuoco sono intervenuti a Falconara Marittima (AN) in via Poiole incrocio via Clementina per soccorrere un autoarticolato in difficoltà. Un autoarticolato, mentre si immetteva nella via principale, è rimasto con le ruote posteriori in bilico per il cedimento del terreno. Il semirimorchio, carico di 300 quintali di concime, si è inclinato vistosamente su di un fianco. I vigili del fuoco utilizzando l’autogrù hanno rimesso in carreggiata l’automezzo. Non si segnalano persone coinvolte, le due vie per circa due ore sono rimaste bloccate al traffico.