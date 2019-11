Arcevia, autoarticolato finisce fuori strada sulla provinciale. Messo in sicurezza dai vigili del fuoco

Ultimo aggiornamento: 15:58

ANCONA - L'autoarticolato finisce fuori dalla sede stradale e devono intervenire iper recuperarlo. E' successo questa mattina, poco dopo del 8, sulla strada provinciale 14, in Frazione San Giovanni Battista, ad Arcevia. L'autoarticolato era finito fuori dalla sede stradale. I vigili del fuoco, intervenuti con l'autogru anche dalla sede centrale di Ancona, hanno trainato l'automezzo rimettendolo in carreggiata. Non ci sono stati problemi per l'incolumità delle persone. Quando l'autoarticolato è stato messo in sicurezza, la viabilità, fermata per consentire l'accesso ai mezzi di soccorso, è ripresa regolarmente.