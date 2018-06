Lettini gettati in mare dopo il party da sballo Baby vandali in spiaggia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Lettini gettati in mare, altri rovesciati e scagliati lungo la spiaggia. Un cartello divelto, resti di spinelli sotto il gazebo. È quanto è stato trovato ieri mattina dal bagnino Paolo Perini nel suo stabilimento, ai Bagni Marta sul lungomare Alighieri. Questa volta nessuna bottiglia , ma appena pochi giorni prima ne aveva trovate due, vuote, sulla torretta di salvataggio dove qualcuno di notte aveva deciso di salire per ubriacarsi. Baby vandali che prendono di mira ogni volta uno stabilimento diverso. È di pochi giorni fa la denuncia di un altro operatore balneare, Daniele Corinaldesi, che ai Bagni Nella aveva trovato i resti di bottiglie di alcolici scolate da un gruppetto di ragazzini. Lui ha scelto di rimane in spiaggia: di pattugliarla personalmente durante la settimana fino a tardi e poi il sabato di dormici proprio. C’è chi si è affidato alle guardie private, che hanno già allontanato gruppi di ragazzini con gli zaini pieni di alcolici, e chi si affida solo alle telecamere, sperando possano costituire un valido deterrente. L’estate ancora non è entrata nel vivo e già emerge il problema dei vandali in spiaggia e di quei controlli che tutti vorrebbero ma che nei fatti sono difficili da garantire. Impossibile per le forze dell’ordine pattugliare quattordici chilometri di arenile riuscendo a essere presenti ovunque.