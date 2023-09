ANCONA - Il diverbio, la lite che si accende e poi la coltellata alla schiena. Il ferito, un 16enne anconetano, è finito in sala operatoria, a Torrette. Il presunto aggressore, un 19enne di origine dominicana, è stato denunciato a piede libero dopo un’indagine lampo della Squadra Mobile. Tre i reati: detenzione ai fini di spaccio (era in possesso di 45 grammi di hashish), tentata estorsione e lesioni aggravate nei confronti del minorenne. Che, nonostante il fendente all’altezza del rene, non è in pericolo di vita.

I fatti

La violenza è esplosa giovedì in piena notte, all’interno di una villa della prima periferia cittadina, dove si stava svolgendo una festa tra alcuni ragazzi. Stando a quanto ricostruito, il 16enne era tra i partecipanti. A un certo punto, il giovane si sarebbe imbattuto nel 19enne. «Mi devi dei soldi» gli avrebbe detto il più grande. La richiesta, secondo quanto accertato, sarebbe legata al mondo della droga. Il litigio tra i due ragazzi è culminato con la coltellata alla schiena subita dal minorenne. Dopo la violenza, l’aggressore ha lasciato la festa ed è tornato a casa. Il minore è arrivato al pronto soccorso di Torrette quando stava per albeggiare, dopo aver chiesto aiuto ai genitori. È subito entrato in sala operatoria per essere medicato e far applicare ai medici i punti, considerando che il fendente ha toccato il muscolo, sfiorando il rene. È in condizioni stabili, ricoverato nel reparto di Clinica Chirurgica. Ne avrà per una decina di giorni.

L’indagine

È stato lo stesso ospedale, insieme ai genitori del ferito, ad avvisare immediatamente la questura. Che si è messa subito in moto attraverso gli investigatori della Squadra Mobile. Gli agenti hanno ascoltato la versione del 16enne, eseguito i dovuti accertamenti e poi sono piombati a casa del 19enne. Il ragazzo non ha opposto resistenza. Il coltello non è stato recuperato: il ragazzo se ne sarebbe disfatto dopo l’aggressione. In compenso, i poliziotti hanno rinvenuto poco meno di mezzo etto di hashish, motivo per cui è scattata la denuncia. In merito alla violenza in villa, il 19enne è stato anche denunciato per lesioni aggravate e per tentata estorsione, considerando il modo attraverso il quale ha chiesto i soldi alla vittima.