FABRIANO - Dopo le risse al parco pubblico, ecco gli spinello-party in pien centro cittadino- Le forze dell’ordine hanno fermato due giovani fabrianesi, diciottenni che giravano in centro con dosi di “fumo” pronto per essere consumato in compagnia.



Entrambi sono stati segnalati alla prefettura come assuntori di sostanze stupefacenti. Sono stati trovati in possesso, rispettivamente, di 0,85 grammi di hashish il primo mentre l’altro di 1,50 grammi di hashish e di 1,40 grammi di marijuana. L’intervento, sabato, rientra nell’ambito dei servizi integrati di controllo del territorio disposti dal Questore di Ancona, Capocasa, volti a contrastare quei fenomeni che, recentemente, hanno destato allarme sociale in città.

Tolleranza zero

Ricordiamo, infatti, le due risse al parco con diversi feriti al pronto soccorso, il 23 e il 24 giugno, che hanno portato alla denuncia di 9 ragazzi. Tolleranza zero contro gli episodi di bullismo che vedono coinvolti anche minorenni. Coordinati dal Commissario Moira Pallucchi, sono stati effettuati controlli mirati nei luoghi di aggregazione giovanile e presso pubblici esercizi. All’operazione congiunta hanno preso parte la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza e la Polizia Locale. Le pattuglie si sono concentrati soprattutto sulle aree del centro storico notoriamente frequentate da giovani, tra questi i giardini Regina Margherita, il Loggiato San Francesco, il quartiere Borgo dove ci sono diversi locali di intrattenimento.

Nel corso del servizio sono stati controllati 6 attività commerciali, 74 persone e 52 veicoli. Due i giovani segnalati come assuntori: sono due appena maggiorenni. Intanto proseguono le indagini dopo le due risse avvenute tre settimane fa al parco comunale. Nei giorni scorsi sono state denunciate nove persone. Le risse sarebbero state originate da avances di alcuni di loro verso la fidanzata di uno dell’altro gruppo e che hanno visto coinvolti ragazzi residenti a Fabriano e altri a Sassoferrato.



I presunti responsabili, tutti stranieri tra i 20 e i 25 anni, si sono affrontati colpendosi con calci, pugni e cinghiate, utilizzando anche sedie e tavolini. Tra i partecipanti alle risse, alcuni pregiudicati per reati contro la persona e contro il patrimonio. Nei loro confronti, oltre alla denuncia, possibile anche il Daspo urbano. Non si escludono, quindi, nuovi provvedimenti nei confronti di chi ha dimostrato non sapersi divertire responsabilmente: scatterà un divieto temporaneo di frequentare locali pubblici e altri luoghi della movida, in modo che non creino più disturbo nei luoghi affollati.