Ex Sacelit Italcementi, c’è la prima offerta: un imprenditore punta all’area posteggio

SENIGALLIA - Ci sono investitori pronti a rilevare il comparto dell’ex Sacelit Italcementi. Un imprenditore in particolare è interessato ma solo al lotto dell’ex Italcementi, attualmente utilizzato come parcheggio pubblico. I terreni sono stati infatti suddivisi in due lotti, entrambi all’asta nell’ambito del fallimento de La Fortezza srl, per agevolarne la vendita.

Con l’ultimo aggiornamento della stima è stata ribadita la possibilità di cederli separatamente proprio per cercare di aggiudicare almeno una parte. Per vedere se l’offerta verrà concretizzata bisognerà attendere venerdì, giorno di apertura dell’asta. Lo stesso per l’ex Sacelit. Le procedure sono infatti parallele.



Il fatto che ci sia un imprenditore interessato ad acquistare almeno metà di quella vasta area, oggi abbandonata a se stessa, per la città è indubbiamente un’ottima notizia. Da tempo si attendeva. A conferma della volontà di acquistare almeno un lotto, manifestato con tanto di comunicazione scritta, c’è un passaggio dell’ultima perizia dell’ex Italcementi allegata ai documenti dell’asta. «I curatori fallimentari hanno richiesto la conferma di poter vendere separatamente i lotti ex Sacelit ed ex Italcementi – spiega l’ingegnere Giacomo Landi -, richiedendo altresì di specificare con una relazione integrativa eventuali vincoli/oneri per l’eventuale aggiudicatario di un solo lotto rispetto all’intero comparto. Aggiungevano i curatori che nel frattempo era pervenuta mediante Pec una manifestazione di interesse all’acquisizione dei beni. Quanto alla vendita separata dei lotti, si conferma che è possibile».



Il lotto dell’ex Italcementi, quello ora utilizzato come parcheggio, verrà battuto all’asta il 9 settembre per 3.060.000 euro. L’ex Sacelit invece per 4.814.018 euro nello stesso giorno. L’asta per entrambi verrà aperta venerdì ma, se non saranno pervenute offerte per quella data, verrà chiusa come deserta. Diversamente, come tanto interesse sta dimostrando, si arriverà al 9 settembre per aggiudicare uno o entrambi i lotti. Il cantiere di quello che sarebbe dovuto diventare il nuovo quartiere tra centro storico e lungomare si è fermato nel 2013 senza più riprendere. La più grande incompiuta della città che adesso, dopo otto anni, potrebbe essere alla svolta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA