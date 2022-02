Torna all’asta l’ex Sacelit: si parte con una offerta minima di 3,4 milioni

SENIGALLIA - Torna all’asta l’ex Sacelit con un’offerta minima di 3.478.128 euro. La manifestazione d’interesse, avviata a settembre dopo l’ultima fallita, si è conclusa evidentemente senza successo e quindi il terreno, dove sono presenti già le fondamenta dell’intervento edilizio che era partito per poi fermarsi circa dieci anni fa, verrà nuovamente battuto all’asta. La cifra richiesta è scesa dai precedenti 4,8 milioni di euro agli attuali 4.091.915 euro anche se l’offerta minima ammonta a poco più di 3,4 milioni di euro.



Lo scorso mese di settembre il lotto confinante dell’Italcementi è stato venduto mentre per l’ex Sacelit l’asta è andata di nuovo deserta. Per facilitarne la vendita i lotti sono stati separati. Sono già stati cinque i tentativi di vendere l’ex Sacelit. Entro il 19 aprile bisognerà presentare le offerte per l’asta che verrà aperta il 22 per chiudersi il 28 aprile. «Attualmente è stato realizzato il solo piano interrato - spiega l’annuncio di vendita - che si presenta allo stato grezzo. In posizione centrale rispetto all’area, sono presenti due porzioni di proprietà di terzi, che ostacolano la libera circolazione, in quanto per edificare o trasformare l’area, bisognerà accordarsi con i proprietari di dette porzioni».

Il fatto che una parte abbia già un proprietario potrebbe essere l’ostacolo che finora non ha permesso di vendere il lotto, come spiegato nell’annuncio. È ancora all’asta il complesso immobiliare dell’ex Shalimar in via Berardinelli a Scapezzano. Viene chiesto 1.060.502,79 euro con una offerta minima di 795.377,09 euro. I cinque edifici che formano il complesso verranno battuti all’asta il 22 marzo. Uno di loro, il vecchio ristorante, è andato distrutto da un rogo lo scorso 29 gennaio. L’asta per la discoteca Ethò di Marzocca, già Zerobabele, è invece fissata per il 24 marzo. Per il lotto, che comprende un appartamento, vengono chiesti 152.349,60 euro con un’offerta minima di 114.262,20.

