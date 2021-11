Ubriaco si piazza sotto casa della ex e insulta lei e la vicina di casa, arrivano i poliziotti e li minaccia con una bottiglia

SENIGALLIA - Denunciato dalla polizia un 50enne nordafricano che da qualche giorno si piazzava, ubriaco, sotto casa della ex pronunciando frasi senza senso e inveendo contro i vicini. E’ accaduto in un condominio nel quartiere del Portone, poco distante dal centro storico.

Martedì nel tardo pomeriggio due donne hanno chiamato la polizia che sul posto ha inviato una volante. L’uomo è stato trovato dentro il cortile condominiale in stato d’ebbrezza. Stava bevendo alcolici e gridava frasi minacciose. Era già noto alla polizia perché qualche giorno prima aveva dato in escandescenza nei confronti di una donna. Alla vista degli agenti, l’uomo ha iniziato a proferire minacce di morte, mostrandosi intenzionato a colpirli. I poliziotti hanno tentato di riportarlo alla calma ma l’uomo ha proseguito con le sue minacce e dichiarato di non voler neppure fornire le proprie generalità. Ha inoltre inveito contro due donne che si trovavano in strada e che, poco prima, avevano richiesto l’intervento proprio a causa del suo comportamento aggressivo. Ad un tratto il 50enne ha impugnato una bottiglia di vetro, raccolta a terra, brandendola contro gli agenti. I poliziotti, temendo che volesse scagliarla contro di loro e conoscendo l’indole aggressiva dell’ubriaco, sono prontamente intervenuti per bloccarlo nonostante la resistenza opposta. Il comportamento minaccioso del 50enne è proseguito anche nel corso degli accertamenti effettuati presso il Commissariato. Gli agenti hanno poi ascoltato le donne che avevano chiamato, chiedendo aiuto. Una ha riferito che già da qualche giorno l’uomo si presentava a quell’indirizzo poiché prima ci viveva una donna con cui aveva avuto un legame sentimentale, poi conclusosi però con una denuncia per atti persecutori. Alla luce del comportamento aggressivo e minaccioso, il 50enne è stato denunciato all’autorità giudiziaria per i reati di resistenza e violenza contro un pubblico ufficiale e, al contempo, è stato raggiunto dal provvedimento di allontanamento dal territorio del Comune di Senigallia per tre anni disposto dal Questore di Ancona.

