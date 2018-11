Tragico frontale tra auto e camion Un'altra vita spezzata sulla Statale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Tragico frontale tra un'auto e un camion lungo la Statale al Ciarnin poco dopo le 16,30. Un 76enne alla guida dell'auto ha perso la vita. Cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale. Sul posto anche il 118, traffico rallentato. Il tragico schianto è successo a ridosso della rotatoria della complanare. Portato al pronto soccorso il camionista rimasto sotto choc dopo aver capito quel che era successo. Chiusa per il momento la Statale tra il Ciarnin in direzione sud verso Marzocca: unico accesso consentito quello sul lungomare.