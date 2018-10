Sugar Suite sul lungomare Alighieri : ritorno dedicato al glorioso passato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Torna lo Sugar sul lungomare Alighieri, con una veste inedita ma dedicata al glorioso passato. Non sarà più Caffè Sugar ma Sugar Suite. Lo storico locale, fondato da Jacqueline Donna, torna a vivere in chiave moderna grazie al figlio Richard Mengucci. «Salvo imprevisti inaugureremo il 27 ottobre e resteremo aperti solo il sabato, dall’aperitivo in poi, in autunno e in inverno - spiega Mengucci - poi in primavera e in estate sarà per tutto il giorno, riproponendo la formula di un altro locale che abbiamo a Fano». Insieme al socio, Mengucci ha infatti aperto lo Chalet del mare a Fano, di gran moda e aperto soltanto in estate. Ora i due hanno deciso di rispolverare un’idea vincente del passato.Il dj set in consolle prenderà il posto del più classico e tradizionale pianobar. «Abbiamo ripreso quello che succedeva una volta - prosegue Mengucci - Il Caffè Sugar era nato come pianobar poi aveva il ristorante ed era considerato un punto d’incontro dove trascorrere le serate ascoltando musica in compagnia. Sugar Suite sarà un ristorante, con menù alla carta di carne e pesce, dove si potrà proseguire la serata con la musica dei dj set fino alle 3. Tornerà a essere un luogo di intrattenimento. Ricordo quando ero piccolo che al Caffè Sugar veniva gente da fuori città, lo stesso vorremmo che accadesse anche ora».L’immobile che lo ospiterà sarà sempre lo stesso, quello al civico 14 del lungomare Alighieri dove per ultimo, in ordine di tempo, aveva trovato spazio il ristorante Vaccaboia. Prima ancora c’era stato il Vertigo Est. «L’arredamento sarà quello tipico di un american bar - svela Mengucci - molto ricercato e curato. Il nome Suite invece ricorda il termine francese che significa seguente e sta quindi a evidenziare il ritorno dello Sugar, che prosegue e si evolve, ma negli alberghi la suite è anche la camera più prestigiosa e così sarà il nostro locale, molto ricercato nello stile». Un gradito ritorno che porterà vita nel lungomare Alighieri anche nei mesi invernali. La data di inaugurazione ancora non è stata ufficializzata, perché i lavori sono in corso anche se stanno proseguendo a ritmi serrati. Se tutto sarà pronto sarà quella di sabato 27 ottobre.