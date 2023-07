SENIGALLIA - Verifiche e grandi pulizie ieri mattina nel tratto di Misa che attraversa il centro. I sommozzatori dei vigili del fuoco sono intervenuti per ispezionare il fondale. Il loro intervento si è concentrato soprattutto a ridosso di Ponte Angeli dell’8 dicembre 2018. L’attenzione della Regione e della struttura commissariale infatti è rivolta anche alle migliorie da apportare, per consentire il transito di un maggior quantitativo di acqua sotto quel ponte.

L’ipotesi è rendere mobile il ponte e alzarlo in caso di piena ma potrebbe esserci anche un margine di manovra per scavare ulteriormente sotto. Sono in corso i lavori di dragaggio per rimuovere i detriti e creare maggiore spazio all’acqua. La pulizia del fiume rimane una priorità, come ribadito anche dal presidente Acquaroli che ha sollecitato inoltre la rimozione dei tronchi incastrati tra i piloni di ponte Garibaldi. Ieri gli operai hanno provveduto a toglierli. Dopo la conferenza dei servizi di giovedì mattina in Comune, l’intervento di demolizione è stato concordato. Si attende quindi la rimozione dei sottoservizi per procedere all’abbattimento vero e proprio.

Togliendo le pile in alveo si andrà a creare ulteriore spazio per consentire il deflusso della piena, diminuendo il rischio di esondazione nel tratto centrale della città. Lo scorso 15 settembre l’acqua era uscita anche a ridosso di ponte Garibaldi. Proprio oggi ricorrono dieci mesi dalla tragedia e, mentre proseguono le ricerche di Brunella Chiù, la 56enne di Barbara ancora dispersa, si lavora alla messa in sicurezza.