SENIGALLIA «Perso solo il 4,68%? Meglio del previsto». Ad intervenire nel dibattito, scatenato dalle oltre 40mila presenze turistiche perse da gennaio ad agosto, rispetto al 2022, è il sindaco. «Sapevamo che l’inizio dell’estate non era andata bene – aggiunge Massimo Olivetti –, le disdette per gli effetti dell’alluvione in Emilia Romagna avevano fatto temere anche di peggio. Mi sono, infatti, confrontato con gli albergatori e si attendevano perdite maggiori».

Botta e risposta

In consiglio comunale, però, la consigliera di Vola Senigallia Stefania Pagani ha fatto notare come Pesaro abbia addirittura aumentato le presenze. Per Pesaro nessun effetto negativo dalla vicina Emilia Romagna? «Pesaro ha aperto cinque nuovi alberghi, quindi, ha aumentato la capacità ricettiva – precisa il sindaco -. Gli effetti negativi li abbiano avuti tutti ma non si può confrontare una città con cinque nuovi alberghi con una che invece ne ha avuti due chiusi: Senigallia. Noi siamo partiti con 15mila presenze in meno». Sempre la Pagani in consiglio giovedì sera ha chiesto lumi su un progetto annunciato dall’assessora Romagnoli. «Quella dell’assessora più che una relazione di bilancio sul turismo mi è sembrata la presentazione di un opuscolo – le parole della Pagani -. Cita Incoming, la sua società, e non mi sembra ci sia stato un confronto di preventivi con altre. Mi auguro per il futuro che ci siano altre modalità». In aula non sono arrivate risposte dalla diretta interessata.

«L’assessora nella sua relazione non ha mai citato Senigallia Incoming – ricorda il sindaco - ha invece detto che farà un protocollo d’intesa tra Senigallia e l’associazione Inside Marche Live, che rappresenta i maggiori tour operator incoming delle Marche». Il capogruppo del Pd Dario Romano ha sollevato un’altra questione. «Sul tema dei parcheggi sono state escluse dagli aumenti le attività economiche – spiega Romano – è grave e, per una questione di opportunità, l’assessore non avrebbe dovuto essere presente quando è stata approvata la delibera». Nel bilancio è stata aumentata di 1 euro la sosta nei parcheggi scambiatori, che passeranno da 3 a 4 euro al giorno, fatta eccezione per i clienti delle attività economiche, che continueranno a pagare 2 euro. L’assessora al Turismo Simona Romagnoli è rappresentante legale delle attività di famiglia: un albergo di cui è socia, uno stabilimento balneare con bar e pizzeria, come si legge dal suo curriculum pubblicato sul sito del Comune.

L’affondo

«Qualsiasi attività economica può acquistare i biglietti da 2 euro da dare ai propri clienti – ribatte il sindaco –, la scelta di mantenere queste tariffe invariate è stata assunta proprio per favorire l’accesso alle attività stesse. Vorrei ricordare che l’assessora Romagnoli ha fatto una scelta molto importate e di coraggio nell’accettare l’incarico. A lei va la mia profonda stima e solidarietà per il clima non giustificabile nei suoi confronti e mi auguro che le prossime volte si lascino fuori questioni non afferenti ai temi trattati e di natura personale». «Massima stima anche da parte mia – insiste Romano – ma c’è una questione di opportunità politica».