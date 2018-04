Aveva sex toys in bancarella Ambulante multato e giochi erotici distrutti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - I sex toys sequestrati dalla polizia locale in una bancarella di piazza Garibaldi saranno distrutti. Vibratori, fruste e body in lattice non saranno devoluti ad enti assistenziali come da prassi avviene per la merce venduta abusivamente e poi sequestrata. Per legge vengono distrutti gli articoli contraffatti ma sarà questa la fine anche per quelli a luci rosse, al momento posizionati nel deposito della municipale. All’ambulante contestate violazioni per 6.000 euro. La vendita su area pubblica di sex toys è vietata dall’articolo 725 del codice penale. Inizialmente era un reato ora depenalizzato ed è prevista una multa da 206 euro.L’ambulante è stato inoltre sanzionato per aver violato l’articolo 11 del codice del consumo relativo alle etichettature, mancanti nei prodotti esposti. Multa da 1.032 euro. Infine 5.000 euro per l’aver posto in vendita generi alimenti senza la prevista autorizzazione. Tra la merce sequestrata c’erano anche degli integratori. La merce anomala si trovava insieme ai vestiti. Si tratta di un ambulante con regolare licenza che vende abitualmente capi di abbigliamento. Avendo acquistato degli stock in fallimento si è ritrovato tra i prodotti anche i sex toys e gli integratori che ha pensato bene di esporre sulla bancarella. Ha una licenza per la vendita di prodotti non alimentari, quindi la sanzione più alta l’ha presa per gli integratori ma non poteva esporre nemmeno vibratori e altri articoli vietati ai minori di 18 anni che, per legge, devono essere venduti in appositi negozi.© RIPRODUZIONE RISERVATA