Trentaquattrenne si sdraia sui binari e tenta il suicidio più volte, fermati i treni

SENIGALLIA - Un 34enne italiano ha tentato ieri pomeriggio più volte ilsdraiandosi sui binari in. È stato segnalato infatti una prima volta verso le 14 ai carabinieri che, arrivati in stazione non hanno trovato nessuno. Poco più tardi però era di nuovo lì. È stato necessario interrompere la circolazione dei treni dalle 14.15 fino alle 14.50, quando il traffico è ripreso regolarmente. Sette iche hanno subito ritardi, due frecce argento dirette a Taranto e Milano e cinque regionali di cui due diretti ad Ancona, due a Rimini ed uno a Piacenza. Il ragazzo all’arrivo dei militari si era di nuovo allontanato. E’ stato rintracciato poco dopo davanti all’ospedale dove i sanitari sono intervenuti per fermarlo. Nei giorni scorsi anche un altro giovane straniero aveva tentato il suicidio ed era stato salvato dal tempestivo intervento di carabinieri e passanti.