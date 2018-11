Scaraventato a terra e poi scippato dal parcheggiatore abusivo

di Sabrina Marinelli

SENIGALLIA - Scippato, minacciato e scaraventato a terra da un parcheggiatore abusivo. E’ accaduto nel parcheggio di piazzale Morandi ad un pensionato. «Cosa ci faccio con 20 euro? Me ne devi dare di più» gli ha intimato il parcheggiatore. Vittima un 76enne senigalliese che si è rivolto ai carabinieri per denunciare una serie di problemi avuti con i parcheggiatori, dalla seconda metà del mese di ottobre tra piazza Simoncelli e piazzale Morandi. Adesso ha paura di tornare in quei parcheggi che evita.