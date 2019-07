Parcheggiatore pesarese accoltellato da due uomini per un bottino di 300 euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIMINI - Un parcheggiatore pesarese è stato accoltellato, ieri sera, in via Chiabrera a Rimini. L'uomo, che si occupa della gestione dell'area di sosta, è stata aggredito intorno alle 18.30 da due malviventi che si volevano impossessare dei contati frutto dei posteggi di giornata. L'uomo ha opposto resistenza e uno dei due lo ha ferito con una coltellata al braccio prima di dileguarsi con un bottino di circa 300 euro. Sul posto, poco dopo, allertati dallo stesso parcheggiatore, non in pericolo di vita, sono arrivati gli uomini del 18 e i carabinieri. Indagini in corso, telecamere della zona al setaccio.