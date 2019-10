Parcheggiatore abusivo sorpreso al Piano, nei guai anche un’ubriaca al volante

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - I Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Ancona hanno denunciato a piede libero per “guida sotto l’influenza dell’alcol” una 35 enne residente a Recanati. La donna è stata fermata, verso le 5,30 di domenica in via Buozzi di Ancona, mentre guidava la propria auto, una Volkswagen Golf. Non dava l’impressione di essere lucida e per questo i carabinieri l’hanno sottoposta all’alcoltest: l’automobilista è risultata positiva con un tasso di 1,24 grammi per litro, oltre due volte il consentito. I carabinieri le hanno ritirato la patente di guida che sarà trasmessa alla Prefettura per la sospensione. Inoltre i militari del Norm del capoluogo hanno denunciato per inosservanza dell’ordine di espulsione del Questore – un 36 enne ghanese sorpreso tra l’altro mentre effettuava l’attività abusiva di parcheggiatore nella zona di Piazza d’Armi. Lo straniero è stato accompagnato presso gli Uffici della Questura, munito di un nuovo ordine di espulsione e sanzionato per violazione alla norma del codice della strada che prevede multe pesanti per i parcheggiatori abusivi. Addirittura, nei casi di recidiva o quando c’è impiego di minori, oltre alla confisca delle somme percepite, è prevista la pena dell’arresto da sei mesi a un anno e dell’ammenda da 2.000 a 7.000 euro.