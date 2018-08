Parcheggiatore abusivo: pena sospesa ma dovrà lavorare gratis per il Comune

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dieci mesi di reclusione con pena sospesa in cambio di attività lavorativa non retribuita in favore del Comune di Napoli. È la condanna decisa dal tribunale di Napoli nei confronti di un parcheggiatore abusivo, Salvatore Terracciano, 34enne già noto alle forze dell'ordine e domiciliato a Qualiano, arrestato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile del reparto operativo di Napoli. I militari lo hanno sorpreso mentre esercitava abusivamente l'attività nel piazzale antistante l'ospedale Cardarelli. Quando i carabinieri l'hanno bloccato, stava mettendo a posto l'auto di un cliente; a quel punto ha detto che era lì per accompagnare la madre in ospedale, ma della signora non c'era nessuna traccia e la macchina che stava parcheggiando - è emerso - non era sua né della madre. Quando i militari gli hanno chiesto di esibire i documenti, ha opposto resistenza causando lievi lesioni a un militare. Oggi è stato portato in Tribunale per il rito direttissimo e il suo arresto convalidato.