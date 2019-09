Parcheggiatore abusivo ​inseguito e preso con 150 euro in trasca

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Blitz della polizia nel parcheggio di piazzale Morandi, dove è scattato un inseguimento ed un abusivo si è nascosto in un negozio. Forse sperava nella complicità dell’esercente che non l’ha coperto. S. T. un senegalese di 25 anni è stato rintracciato e sanzionato dagli agenti. Era stato notato poco prima mentre forniva indicazioni a vari automobilisti, che poi provvedevano a dargli del denaro.Le prime verifiche hanno scatenato un fuggi fuggi. Dopo un breve inseguimento, i poliziotti sono riusciti a bloccare il 25enne che, scappando, si era rifugiato all’interno di un negozio. È stato multato con la violazione prevista dal codice della strada per il parcheggiatore abusivo. Gli è stata sequestrata la somma di denaro, di circa 150 euro, di cui è stato trovato in possesso.