​Scaraventa due biciclette contro i carabinieri, arrestato il parcheggiatore abusivo

SENIGALLIA - Un parcheggiatore abusivo in fuga da piazza Simoncelli per sottrarsi al controllo dei carabinieri. Subito è scattato l’inseguimento lungo Corso 2 Giugno, dove l’uomo si è diretto e ha cercato anche di allontanare i militari scaraventandogli contro due biciclette. All’altezza di Ponte 2 Giugno è poi stato fermato. Si tratta di un 25enne senegalese, arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato perché recidivo. È stato anche accompagnato in Questura per l’espulsione. Altri due parcheggiatori abusivi sono stati, invece, multati.





La ricostruzione

Il fatto è accaduto lunedì pomeriggio, durante un controllo dei militari della stazione di Marzocca in piazza Simoncelli. Alle 17 hanno fermato il primo dei tre abusivi, un senegalese di 60 anni intento a indicare i parcheggi agli automobilisti. Non si è opposto al controllo ed è stato condotto in caserma, dove gli è stata notificata una sanzione amministrativa di 771 euro. Poco dopo, verso le 18.30, sempre in piazza Simoncelli, i militari ne hanno individuato un secondo, sempre di origini senegalesi: un 25enne domiciliato a Mondolfo. Alla vista del personale in uniforme si è dato alla fuga verso Corso 2 giugno. I militari l’hanno subito inseguito, ma ha cercato di ostacolarli scaraventando due bici verso uno di loro. Il carabiniere è però riuscito a schivarle e ha continuato l’inseguimento. La corsa del parcheggiatore abusivo si è conclusa poco dopo, nei pressi del Ponte 2 Giugno, dove è stato raggiunto e bloccato dagli uomini dell’Arma. Una volta condotto in caserma è stata verificata la sua posizione sul territorio italiano ed è emerso che recentemente gli era stato notificato un ordine di espulsione emesso dal Questore di Pesaro, che aveva però ignorato. Inoltre è emerso che era stato già sanzionato altre due volte per la stessa condotta illecita, con provvedimenti divenuti definitivi. Pertanto è stato dichiarato in arresto per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, oltre a essere denunciato avendo reiterato la condotta illecita di esercizio abusivo dell’attività di parcheggiatore.



L’udienza

I soldi che aveva guadagnato sono stati sottoposti a sequestro. Ieri mattina, presso il Tribunale di Ancona, si è svolta l’udienza di convalida e successivamente l’uomo ha patteggiato una condanna a 4 mesi di reclusione. Il giudice ha inoltre disposto il nullaosta per l’espulsione ed è stato quindi accompagnato presso la Questura di Ancona dove gli è stato notificato l’ordine di espulsione. Avrà dieci giorni per lasciare il territorio nazionale. Un altro controllo ai parcheggiatori abusivi è stato svolto nei pressi dei Giardini Morandi, dove i carabinieri di Senigallia hanno identificato un altro senegalese, di 28 anni. Anche lui è stato sanzionatocon una multa di 771 euro, inoltre gli è stata sequestrata la somma illecitamente percepita.

