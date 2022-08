Bloccato su un pino da quattro giorni, gatto salvato dai vigili del fuoco e riconsegnato al proprietario

SENIGALLIA - Da almeno quattro giorni era bloccato su un albero da cui non riusciva più a scendere. A trarre in salvo il gattino ci hanno pensato i vigili del fuoco. L'intervento è avvenuto in serata a Roncitelli, frazione senigalliese. I pompieri sono saliti sul pino per recuperare il felino con l'autoscala, riconsegnandolo al proprietario.