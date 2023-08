SENIGALLIA Due medici per il Pronto soccorso, a pieno regime da domani, quattro attesi dal 28 agosto e un altro ancora a breve. Si è sbloccata in extremis, per il clou dell’estate, la situazione nel reparto d’emergenza dove, finalmente, si vedono i primi rinforzi. Garantiti dalla settimana di Ferragosto e fino alla fine dell’anno per un totale di sette unità.

Il potenziamento



«La nostra missione è quella di garantire la piena funzionalità del Pronto soccorso – spiega Filippo Saltamartini, assessore regionale alla Sanità -. Abbiamo dato disposizioni di potenziarlo al massimo e i risultati stanno arrivando. Adesso abbiamo la disponibilità di due medici specializzandi, laureati a luglio, ma non è tutto. Ne arriveranno atri quattro abilitati dal 28 agosto e un altro ancora arriverà a breve, attingendo dalla gara dell’Irca. Il Pronto soccorso di Senigallia potrà avere a disposizione, quindi, sette medici di rinforzo».

I nuovi arrivi, come riporta anche la determina che ne ha autorizzato l’incarico, sono due. Uno, sulla carta, doveva iniziare ieri mentre l’altro domani anche se dal reparto hanno avuto comunicazione che arriveranno entrambi domani. Servivano prima, molto prima. Ne è consapevole anche l’assessore regionale che ricorda, però, come nessuno finora abbia scelto come sede la città dalla spiaggia di velluto.



La ricerca



«In largo anticipo rispetto alla stagione estiva li abbiamo cercati – ricorda l’assessore – ma non abbiamo trovato la disponibilità per venire a lavorare al Pronto soccorso di Senigallia. Non ci siamo fermati nella ricerca e finalmente sono stati trovati». I due medici operativi da questa settimana di Ferragosto sono confermati fino al 31 dicembre. «Avendo un tetto di spesa da rispettare – fa notare l’assessore Saltamartini – abbiamo dovuto effettuare contratti fino a fine anno ma i medici sanno che, avendo bisogno di loro, li terremo anche dopo. Sono contratti che verranno rinnovati per rispettare la legge sul tetto di spesa. Anche se sono a tempo determinato li terremo». Gli specializzandi si occuperanno più che altro dei codici minori, andando ad alleggerire il carico di lavoro dei medici di turno, che comunque potranno continuare a contare sul personale esterno delle cooperative. In questo modo le attese si ridurranno per gli utenti che, spesso, in assenza di una reale urgenza, sono costretti ad aspettare anche parecchie ore.

«Una notizia positiva»

«L’attenzione sul personale ospedaliero e in particolare del Pronto soccorso è stata costante da parte del Comune, sempre al centro di colloqui e incontri con l’assessore Saltamartini – interviene il sindaco Massimo Olivetti - ne ho parlato anche con il nuovo dirigente dell’Ast Giovanni Stroppa nell’ultimo incontro avvenuto pochi giorni fa. La notizia del reperimento di due nuovi medici al Pronto soccorso è estremamente positiva, anche se rimane la necessità per il nostro ospedale di poter avere ulteriori medici e professionisti. Per questo – assicura il primo cittadino -, continueremo a vigilare sulla situazione e pungolare gli organi competenti affinché il nostro nosocomio sia messo nella condizione di porter rispondere alle esigenze del territorio».