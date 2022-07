Coltiva in casa la marijuana da spacciare ai ragazzini: 40enne denunciato

SENIGALLIA - Quarantenne con il "pollice verde" denunciata dagli agenti del Settore Anticrimine del Commissariato di Senigallia. In casa aveva una struttura, dotata di tutta la strumentazione necessaria, per la coltivazione di marijuana. Secondo gli agenti l'uomo aveva da poco effettuato il raccolto, tanto che è statao trovato in possesso di circa 100 grammi di marijuana già pronta per essere ceduta. Di cui ha tentato, vanamente, di disfarsi alla vista degli agenti. Lo stupefacente era destinato allo spaccio nel mercato dei consumatori in particolare di giovane età.