SENIGALLIA Caccia ai ladri nel tardo pomeriggio di lunedì nella zona di viale dei Pini. «Sono passati i carabinieri e la polizia a dirci di restare chiusi in casa – racconta un imprenditore residente in Strada Crocifisso della Valle – perché c’erano due ladri in giro». Alcuni residenti li hanno visti, trovandosi faccia a faccia con loro. Avevano il viso coperto e in mano arnesi da scasso. Qualcuno ne ha visti due, altri tre.

Sono stati segnalati in viale dei Pini e nelle vicine Strada del Crocifisso della Valle, via dei Tigli e via degli Olmi. In alcune abitazioni sono riusciti ad entrare ma non in tutte hanno fatto in tempo a rubare. I residenti hanno subito chiamato le forze dell’ordine. Una signora li ha visti scappare dal giardino della vicina, dove non hanno rubato pur essendo entrati. Forse il suo ritorno li ha messi in fuga. Li ha visti mentre scavalcavano il cancello per scappare. La signora era appena entrata in casa quando ha sentito il cane abbaiare con insistenza, è uscita e quando li ha visti ha urlato loro di andarsene. Tre sarebbero i furti messi a segno in totale mentre i ladri, approfittano del buio e della nebbia, sono riusciti a dileguarsi.



Nelle ultime settimane i furti si erano concentrati soprattutto nel weekend. Nell’ultimo, a parte due intrusioni a Montemarciano tra venerdì e sabato, non ci sono state altre segnalazioni, grazie anche al potenziamento dei controlli da parte delle forze dell’ordine. Nel tardo pomeriggio di lunedì, però, sono tornati in azione.

«Il fine settimana è stato tranquillo – racconta un residente di viale dei Pini – ma avevano provato ad entrare in una casa qualche giorno prima. Era scattato l’allarme che li aveva fatti scappare. Siamo preoccupati e abbiamo paura perché non vorremmo trovarceli di fronte». I ladri, dopo aver rinunciato nei giorni scorsi, sono tornati in azione lunedì pomeriggio. Sapevano, evidentemente, dei controlli rafforzati nel fine settimana.