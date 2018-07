Oggi l’addio a Maneggio ex agente della polizia Si è spento a 72 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Polizia in lutto per la scomparsa di Francesco Maneggio ex agente morto giovedì all’età di 72 anni. In pensione da diversi anni, è deceduto in ospedale dov’era ricoverato. Francesco Maneggio lascia la moglie Gianna, la sorella Concetta, il fratello Mario e tutta la sua affiatata famiglia. La camera ardente è stata allestita presso l’obitorio dell’ospedale cittadino e questa mattina alle 10, presso la chiesa parrocchiale di Cesano, si terrà la cerimonia funebre. Seguirà la tumulazione presso il cimitero maggiore delle Grazie.Molti amici hanno raggiunto tra ieri e giovedì la famiglia presso l’obitorio, per rendere omaggio al 72enne, e dimostrare vicinanza ai parenti per il lutto. Molti gli uomini e le donne in divisa ancora in servizio e colleghi come lui in pensione. La grande famiglia della Polizia di Stato che si è stretta intorno alla moglie, al fratello e alla sorella, per sostenerli in questo momento di grande dolore. Gli stessi che saranno presenti anche oggi in chiesa per l’ultimo saluto al termine dei funerali.