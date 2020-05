Incendio al maneggio: morti 4 cavalli, feriti il proprietario e la figlia

ERACLEA - Incendio in un piccolo maneggio privato in via Tomasseo questa mattina alle 10.30 a Eraclea: morti 4 cavalli, ferito il proprietario e la figlia. L’uomo e la ragazza, i quali hanno riportato delle ustioni nel tentativo di mettere in salvo gli animali, sono stati presi in cura dal personale del Suem e portati in pronto soccorso. I Vigili del fuocoi accorsi da San Donà con due automezzi, hanno spento le fiamme dei box in legno andati completamente bruciati, dove erano ricoverati i cavalli. Il proprietario nelle fasi concitate dell’incendio è riuscito a mettere in salvo 7 cani, che si trovavano su una struttura vicina lambita dalle fiamme.

Ultimo aggiornamento: 18:26

