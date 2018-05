Auto pagata ma non arriva mai: il concessionario "stacca" i telefoni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ERACLEA - Numerose persone, residenti in varie parti d’Italia, nelle ultime ore hanno segnalato di essersi rivolti al, di aver versato in alcuni casi la, in altri la somma totale, e diTali soggetti, inoltre, ci riferiscono, di non essere in grado, ormai da giorni, di contattare il concessionario, le cuirisultano. Molti di tali soggetti, allarmati, hanno già denunciato l’accaduto alle forze dell’ordine.A dare l'allarme ilche si è attivato pere che, se necessario,l’accaduto alla competente Procura della Repubblica. Il Movimento invita tutti coloro che hanno versato delle somme al concessionario T.E. Car di Eraclea a rivolgersi alle sedi sul territorio. «Si tratta senz’altro di una vicenda su cui va fatta immediatamente chiarezza», afferma Matteo Moschini della sede veneta del Movimento Difesa del Cittadino, «e in questo senso ci siamo attivati, riservandoci naturalmente, all’esito delle opportune verifiche, di denunciare l’accaduto ad ogni autorità ritenuta competente».