Nozze a distanza per la ricercatrice: ​Sara Paganini ha lavorato con il prof. Silvestri ad Atlanta

SENIGALLIA - Matrimonio oltreoceano in diretta su internet per la senigalliese Sara Paganini, convolata a nozze con il suo Joshua a Boston negli Stati Uniti. I genitori e tutti i parenti hanno seguito la cerimonia da Senigallia. Troppo complicato a causa del Covid raggiungerla nel giorno più bello. «Tra quarantena e divieti di assembramenti sarebbe stato troppo complicato essere lì con lei – spiega il padre Roberto Paganini –, così ci siamo collegati ad un canale dedicato di Facebook e l’abbiamo seguita da casa.

Lo stesso hanno fatto il fratello Davide con la ragazza Simona, gli zii e gli amici dall’Italia, dall’Australia, dall’Inghilterra e da altre parti degli Stati Uniti che non potevano raggiungerla». Un matrimonio seguito a livello mondiale dal computer collegato con Boston, dove Sara e Joshua si sono detti sì. La cerimonia è stata il 21 agosto alle 17. In Italia erano le 23. Una grande emozione per i genitori della 33enne anche da lontano. «Io e la mamma Giuseppina – prosegue il padre Roberto - auguriamo agli sposi una vita felice e serena». Da tempo i genitori hanno visto la figlia, oggi diventata una donna affermata, spiccare il volo. Sara Paganini, dopo una laurea in biotecnologia industriale, è partita con i suoi sogni e grandi competenze verso l’America. Un cervello il fuga, subito molto apprezzato negli States. «Dal 2013 al 2017 ha lavorato con Guido Silvestri alla Emory University ad Atlanta – ricorda il padre – e dal 2017 invece lavora come ricercatrice alla Novartis a Boston, dove si è trasferita e sposata». Dopo le soddisfazioni per una carriera di successo è arrivato l’amore e ormai per la scienziata senigalliese il futuro è sempre più a stelle e strisce. Dalla spiaggia di velluto parenti e amici la seguono con grande affetto grazie ai social e sono fieri di lei.

